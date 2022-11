POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Auto zerkratzt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 20.11.2022 gegen 15:00 Uhr wurde eine 34-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Kallstadt verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Opel Meriva die Weinstraße in Kallstadt in Richtung Grünstadt. Als ein PKW von rechts auf die Weinstraße einbiegen wollte, bremste die vor dem Opel befindliche Fahrerin eines Audi A3 ab. Dies ...

mehr