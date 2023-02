Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Auto-Aufbruch vor den Augen der Polizei: 25-Jährigem droht Haft

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Der Versuch, ein Auto in der Hafenstraße in Kassel vor den Augen der Polizei aufzubrechen, wurde in der Nacht zum Samstag einem 25-Jährigen zum Verhängnis. Eine Streife konnte den Verdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Erst nach der Festnahme wurden drei weitere in der Nacht stattgefundene Auto-Aufbrüche in unmittelbarer Nähe bekannt, wegen derer sich der junge Mann nun ebenfalls verantworten muss. Da der 25-Jährige mit eritreischer Staatsangehörigkeit aktuell keinen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits wegen mehreren gleichgelagerten Taten in jüngster Vergangenheit dringend verdächtig ist, droht ihm bis zu einer Hauptverhandlung bei Gericht, die zeitnah im Rahmen eines sogenannten "beschleunigten Verfahrens" stattfinden soll, die Haft. Noch heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Hauptverhandlungshaft entscheidet.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, befanden sie sich gegen 3:20 Uhr auf Streife in der Unterneustadt, als ihnen in der Hafenstraße neben einem geparkten Toyota der verdächtige Mann auffiel. Bei genauerem Hinsehen machte sich dieser mit einem Schraubendreher an dem Auto zu schaffen, konnte aber von den Polizisten festgenommen werden, bevor er den Pkw aufbrechen konnte. Wie sich erst später herausstellte, hatte er zuvor bereits Scheiben von drei weitere Autos in der Leipziger Straße eingeschlagen und aus den Fahrzeugen mehrere Handys erbeutet. Diese wurden bei der Durchsuchung des 25-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von den Beamten der EG 3 der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell