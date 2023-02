Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Altpapiercontainer und Parkbank in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Wesertor an drei verschiedenen Stellen Altpapiercontainer und eine Parkbank mutwillig in Brand gesetzt. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereigneten sich die drei Brände zwischen 1:40 und 2:30 Uhr in der Nacht. Zunächst hatten Unbekannte in der Wimmelstraße einen Altpapiercontainer angezündet, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in unmittelbarer Nähe die brennende Parkbank. Offenbar hatte der oder die Täter eine darauf abgelegte Plastiktüte mit Müll angezündet, wodurch die Holzbank trotz schnell eingeleiteter Löscharbeiten beschädigt wurde. Kurze Zeit später ging die Meldung einer Anwohnerin über den im Vollbrand stehenden Altpapiercontainer in der Josephstraße ein, der ebenfalls vollständig ausbrannte. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern führten nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

