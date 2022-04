Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zusammenstoß mit Bahnschranke

Unfallfahrer stellte sich später der Polizei

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mitarbeiter einer Firma für Garten- und Landschaftsbau mit einem Pritschenwagen und einem Anhänger die Jägerstraße in Fahrtrichtung Oberhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete der 34-Jährige das Rotlicht am dortigen Bahnübergang und fuhr mit dem Gespann über den Bahnübergang, als sich gerade die Schranken senkten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pritschenwagen und der Schranke, bei dem die Schranke zerbrach. Der Fahrer des Wagens hielt im Anschluss kurz an und setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Oberhausen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen konnten die Kennzeichen des Gespanns ablesen und so den Eigentümer der Firma ermitteln. Schließlich stellte sich der 34-Jährige selbstständig bei der Polizei.

