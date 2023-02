Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach schwerem Straßenraub: Zwei Tatverdächtige festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Ein Ermittlungserfolg gelang den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) und der Kasseler Staatsanwaltschaft nach einem Straßenraub auf einen 28-jährigen Mann in Kassel, der sich am 19. Februar 2023 ereignete. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten das Opfer nachts gegen 1:10 Uhr in der Ihringshäuser Straße in ein Gebüsch geschubst. Im weiteren Verlauf schlugen sie mit Fäusten und einer Bierflasche auf den 28-Jährigen ein und traten ihn, wobei er auch am Kopf getroffen wurde. Als ein auf den Angriff aufmerksam gewordener Anwohner aus dem Fenster rief, flüchteten die beiden Täter mit der Geldbörse des Opfers. Der 28-Jährige aus Kassel wurde bei der Tat leicht verletzt.

Wie die umgehend eingeleiteten Ermittlungen der Kasseler Kripo nach dem Raubüberfall ergaben, hatten die beiden Täter nur wenige Minuten nach der Tat mit der erbeuteten EC-Karte des Opfers einen Einkauf in einer Tankstelle bezahlt. Die Auswertung der Bilder der Überwachungskamera und die Täterbeschreibungen führten schon kurze Zeit später auf die Spur der beiden 16 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel, die bereits hinreichend amtsbekannt sind. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht erwirkt worden waren, konnten die Kriminalbeamten die beiden Tatverdächtigen am Freitag in ihren Wohnungen vorläufig festnehmen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten in der Wohnung des 19-Jährigen das Raubgut. Die Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Raubes gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden daraufhin am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in U-Haft. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden von den Beamten des K 36 der Kasseler Kripo geführt.

