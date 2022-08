Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenreiche Fahrversuche

Erfurt (ots)

Am 27.08.2022 gegen 02:45 Uhr ereignete sich im Erfurter Stadtteil Herrenberg ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall.

Ein Anwohner wusste zu berichten, dass kurz zuvor ein VW Kleinwagen vorfuhr. Fahrer und Beifahrer tauschten die Plätze. Nun folgten eher unbeholfene Fahrmanöver, welche letztlich in einer Kollission mit einem geparkten Opel endeten. Beide Personen stiegen aus, begutachteten den Schaden, und fuhren flugs davon. Das Unfallfahrzeug samt der beiden Piloten konnte durch Beamte im Nahbereich aufgefunden werden. Nach Konfrontation mit den Tatsachen räumte der 19jährige Fahrzeughalter letztlich ein, seinem Freund das Gefährt zu Fahrübungen überlassen zu haben. Sein ebenfalls 19jähriger Kompagnion ist jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Last but not least waren beide Personen alkoholisiert. Der Fahrzeugbesitzer, selbst auch Fahranfänger, wies eine Alkoholisierung von 0,66 Promille auf, der Testfahrer brachte es auf stattliche 1,26 Promille. Da an beiden Fahrzeugen auch Sachschäden von mindestens 1.000,-EUR entstanden sind, hat sich der Testfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Enfernens vom Unfallort zu verantworten. Den Fahrzeughalter erwarten Ermittlungsverfahren wegen Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Beide Personen durften nach der Abgabe von Blutproben den Heimweg per pedes antreten. (MF)

