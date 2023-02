Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall in Niedervellmar erst ausgestiegen, dann weggefahren: Hinweise auf unbekannte Autofahrerin erbeten

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Montagmorgen gegen 9:30 Uhr in der Obervellmarschen Straße in Vellmar ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Die Besitzerin eines grauen Audi A 5 hatte die Polizei gerufen, nachdem sie am vorderen linken Stoßfänger und am linken Kotflügel ihres geparkten Autos einen Schaden von 3.000 Euro festgestellt hatte. Wie die Streife des Polizeireviers Nord bei der Unfallaufnahme ermitteln konnte, war eine unbekannte Autofahrerin beim Vorbeifahren mit dem Pkw kollidiert, der am rechten Fahrbahnrand ggü. der Weserstraße abgestellt war. Anschließend war die Verursacherin offenbar ausgestiegen und hatte einen Passanten gebeten, ihr bei der Suche nach dem Besitzer des Audis zu helfen. Der angesprochene Mann schilderte den Polizisten später, dass er beim Nachsehen jedoch keinen Schaden an dem geparkten Pkw wahrgenommen hatte. Daraufhin habe die unbekannte Autofahrerin ihre Fahrt fortgesetzt. Die Ermittler halten es für möglich, dass die Frau nach dem Gespräch mit dem Passanten irrtümlich davon ausging, dass sie tatsächlich keinen Schaden an dem Audi verursacht hatte. Eine Beschreibung der Autofahrerin oder Hinweise auf ihr Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell