Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt offenbar verwirrten Exhibitionisten fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Für einen Polizeieinsatz sorgte am heutigen Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Brunner-Straße in Kassel ein Exhibitionist, der sich unsittlich vor Kindern und Passanten zeigte. Da ein aufmerksamer Zeuge den Mann bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Streife im Blick behielt, konnte dieser noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Der 36-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen eines Sexualdelikts verantworten.

Der Zeuge war gegen 7:45 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als er auf den entblößten Mann in der Bürgermeister-Brunner-Straße, Ecke Akazienweg, aufmerksam wurde. Da dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm und in nächster Nähe Kinder und Passanten vorbeiliefen, alarmierte er sofort über den Notruf die Polizei. Als der bis dahin noch unbekannte Mann wegging, beobachtete er ihn aus sicherer Entfernung und gab die Information der Polizei durch. So gelang den Beamten des Reviers Mitte die Festnahme des amtsbekannten 36-Jährigen, der einen verwirrten Eindruck machte. Die Streife brachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell