Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Vereinsheim - Täter entwendeten Fernseher und Soundbar #polsiwi

Netphen-Hainchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.02.2023) sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in Netphen-Hainchen eingestiegen. Sie brachen zwei verschlossene Türen auf und entwendeten aus dem Aufenthaltsraum einen Fernseher sowie eine Soundbar. Sach- und Beuteschaden liegen bei rund 1.500 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

