POL-SI: 31-Jähriger greift Nachbarn mit einer Axt an - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Polizei Hagen und der Polizei Siegen #polsiwi

POL-SI: 31-Jähriger greift Nachbarn mit einer Axt an - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Polizei Hagen und der Polizei Siegen

Siegen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.02.2023) sind der Leitstelle der Polizei gegen 01:25 Uhr Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus in der Weilburger Straße gemeldet worden.

Sofort eingesetzte Polizisten trafen vor Ort auf einen schwerverletzten 28-Jährigen. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste- Hilfe.

Ersten Ermittlungen nach verschaffte sich ein 31-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines 28-jährigen Nachbarn. In der Wohnung griff der 31-Jährige den 28-Jährigen unvermittelt mit einer Axt an. Der Verletzte konnte sich vor das Haus flüchten. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Polizisten konnten den 31-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen. Der junge Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Weidenau.

Warum der 31-Jährige mit einer Axt auf seinen Nachbarn losging, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Mordkommission aus Hagen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell