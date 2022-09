Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - #Kopfentscheidung: Menschen aus dem Kreis unterstützen Fahrradhelm-Aktion der Polizei

Kreis Unna (ots)

Prominente, Bürgermeister, Rettungskräfte - viele Menschen aus dem Kreis Unna unterstützen die Polizei bei ihrer Fahrradhelm-Aktion #Kopfentscheidung.

Ab Freitag (16.09.2022) spielt die Kreispolizeibehörde Unna über ihre Social-Media-Kanäle wöchentlich ein Video aus, in dem die Beteiligten aus allen Kommunen des Kreises Unna auf die Wichtigkeit eines Fahrradhelms im Straßenverkehr hinweisen.

Hintergrund dieser Aktion ist eine deutschlandweite Challenge, an der im Juli 2022 zahlreiche Polizeibehörden aus mehreren Bundesländern mitgewirkt haben - unter anderem die Kreispolizeibehörde Unna.

"Im vergangenen Jahr verunglückte statistisch alle zwei Tage ein Radfahrender im Kreis Unna. Die Zahl der Pedelecfahrenden, die in einen Verkehrsunfall verwickelt waren, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, den Stellenwert des Helmtragens hervorzuheben - denn dieser kann Leben retten", betont Polizeihauptkommissar Bernd Pentrop, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Unna. "Wir freuen uns über die breite Unterstützung der Menschen, die sich mit ihren wichtigen Botschaften in unseren Videos an die Bevölkerung wenden."

