POL-K: 221201-2-LEV 54-Jähriger erliegt nach schwerem Verkehrsunfall in Leverkusen-Rheindorf seinen Verletzungen - Zeugensuche

Köln (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend (30. November) in Leverkusen-Rheindorf ist ein Fußgänger von einem Linienbus (Fahrer: 35) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr war der 35-Jährige mit dem Bus von der Netzestraße nach links in die Solinger Straße ...

