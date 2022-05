Polizei Wuppertal

POL-W: SG Solinger Fall bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Wuppertal (ots)

Am 28.09.2021 wurde in einem Kanal bei Roermond in den Niederlanden ein weiblicher Leichnam gefunden (s. Pressemeldung vom 24.05.2022: "SG Verdacht eines Tötungsdelikts - Solingerin nach Leichenfund in den Niederlanden identifiziert - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal"). Die Ermittlungen zur Identität der Toten führten zu einer 57-jährigen Frau, die in Solingen ihren Lebensmittelpunkt hatte. Um die Aufklärungsarbeit zu unterstützen, werden der Öffentlichkeit morgen (01.06.2022, 20:15 Uhr) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" neue Erkenntnisse mitgeteilt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Hinweise aus der Bevölkerung. (sw)

