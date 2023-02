POL-E: Essen: Zwei Unbekannte schlagen und treten auf 61-Jährigen ein - 1. Folgemeldung - FAHNDUNGSRÜCKNAHME - Tatverdächtige ermittelt

Essen (ots) - 45239 E-Werden: Am Freitagvormittag (10. Februar) verschafften sich zwei Männer, unter dem Vorwand eine Notreparatur durchführen zu müssen, Zutritt zum Haus einer 76-Jährigen. Die Betrüger erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 11:15 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer in der Straße "Neukircher Mühle" an der Haustür einer 76-jährigen ...

