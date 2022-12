Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Beteiligter unter Alkohol und Drogen

Hamm-Sandbochum (ots)

Eine 53-Jährige wurde am Freitag, gegen 14.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr die Dortmunder Straße mit einem Opel Meriva in Richtung Westen und fuhr an der Kreuzung Kerstheider Straße auf den verkehrsbedingt haltenden Smart der 53-Jährigen auf. Der Smart wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen BMW eines 23-Jährigen geschoben. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 49-Jährige Meriva-Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell