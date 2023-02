Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zahlreiche Sachbeschädigungen an PKW

Lingen (ots)

In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar kam es im Lingener Stadtgebiet zu zahlreichen Sachbeschädigungen an PKW. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter in neun Fällen jeweils die Außenspiegel der betroffenen PKW beschädigt oder gänzlich zerstört. Die Täter wüteten in den Straßen Ludwigstraße, Karlstraße, Pommernstraße, Hannoveraner Straße, Schüttorfer Straße und Am Galgenesch. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

