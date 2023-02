Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Spelle (ots)

Heute Morgen, gegen 6.20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Rollerfahrer die K316 (Rheiner Straße) in Spelle von der B70 kommend in Richtung Nordumgehung. Nachdem der 52-Jährige zunächst an der Einmündung Rheiner Straße Ecke Venhauser Straße aufgrund einer rot anzeigenden Ampel halten musste, wurde dieser beim Anfahren, nachdem diese grün gezeigt hatte, durch einen dahinter fahrenden Pkw, überholt. Der Fahrer missachtete, nach Angaben des Rollerfahrers, den Seitenabstand zum Roller, sodass der 52-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher hielt zunächst an einer Bushaltestelle, wo der männliche Fahrzeugführer seinen Pkw kurzzeitig verließ, um dann seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Bei dem betreffenden Pkw soll es sich um einen dunkelblauen Opel Zafira handeln. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

