Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Cafe - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr in ein Cafe an der Ecke "Lange Rötterstraße" und "Grillparzerstraße". Bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Cafes und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell