Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Heckstoßstange abgerissen: Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht in Knorrstraße

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag in der Knorrstraße in Kassel ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. In der Zeit zwischen 8:10 und 13:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dort gegen einen geparkten Renault Clio, sodass bei diesem die Heckstoßstange abriss und ein erheblicher Sachschaden von ca. 8.000 Euro entstand. Der Clio war aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher war jedoch von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell