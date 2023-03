Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in leerstehendem Fabrikgebäude: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Sandershäuser Straße in Kassel gerufen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war das Feuer in dem alten Salzmann-Gebäude im Obergeschoss ausgebrochen. Dort war aus noch unbekannten Gründen gegen 22:30 Uhr Unrat in Brand geraten. Durch das Feuer waren auch die Außenfassade verrußt und Gebäudeteile im Inneren beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass sich zuvor jemand in dem leerstehenden Gebäude aufgehalten hatte und der Brand möglicherweise fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden war. Zur Klärung der genauen Brandursache sind sie nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Personen im Bereich des leerstehenden Gebäudes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

