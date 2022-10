Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Kirmesbilanz: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bocholt rückten während der Kirmestage in der Zeit von Donnerstag, 13.10.2022 14.00 Uhr bis Dienstag, 18.10.2022 08.00 Uhr insgesamt 256 mal aus.

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt hat in Vorbereitung auf die Kirmes zahlreiche Vorbereitungen getroffen. Hierzu gehörte auch die personelle Verstärkung auf der Feuer- und Rettungswache. Während der Nachtzeiten besetzten zusätzliche Kräfte der Feuerwehr Bocholt einen weiteren Rettungswagen. Zu den Tageszeiten und in der Nacht wurde zudem ein weiteres Löschfahrzeug, welches durch ehrenamtliche Kräfte besetzt wurde, in den Dienst gestellt. Unterstützt wurden sie zudem durch das DRK, welches im Rahmen des Sanitätsdienstes bis zu zwei Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen sowie einen Notarzt auf dem Kirmesgelände vorhielt. Der Rettungsdienst musste in dem genannten Zeitraum insgesamt 237 mal ausrücken. Dabei handelte es sich um 86 Einsätze im unmittelbaren Kirmesumfeld, wovon 36 Transporte ins Krankenhaus durch das DRK durchgeführt wurden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu insgesamt 19 Einsätzen aus. Hierbei handelte es sich um unterschiedliche Hilfeleistungen, Unterstützung des Rettungsdienstes und das Feuer auf einem Bauernhof in Stenern. "Insgesamt hatten wir gegenüber den Vorjahren in Zusammenhang mit der Kirmes deutlich mehr Einsätze zu bewältigen" berichtete Dirk Arping, der seitens der Feuerwehr für die Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung der Kirmes verantwortlich war. "Glücklicherweise handelte es sich um keine schweren Notfälle. Wir werden die Einsätze gemeinsam mit dem Veranstalter und der Polizei analysieren und die Ergebnisse für weitere Planungen berücksichtigen". ergänzte Arping.

