Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Eschwege (Werra-Meißner-Kreis): Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Eschwege am 08.03.2023

Kassel (ots)

Heute, kurz vor Ladenschluss gg. 18:57 Uhr, betraten zwei maskierte männliche Personen einen Lebensmittelmarkt in der Straße Wendische Mark in Eschwege, bedrohten die zwei nur noch anwesenden Angestellten mit Messern und raubten eine geringe Menge an Zigaretten. Die Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten blieben körperlich unverletzt. Die Beamten der Kriminalpolizei Eschwege haben die Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung der Täter:

- beide Täter ca. 180cm groß, normale Statur - dunkel bekleidet - maskiert mit schwarzen "Skimasken" mit Sehschlitzen

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschwege, Tel. 05651-9250, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell