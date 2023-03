Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autobahnpolizei sucht nach Ladungsdiebstahl Zeugen bei Habichtswald

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel): Die Autobahnpolizei Baunatal ermittelt derzeit in einem Fall des Ladungsdiebstahls mit hohem Schaden, der den Beamten am vergangenen Freitag von einer Spedition angezeigt wurde und der sich Ende Februar im Bereich der A 44 bei Habichtswald ereignet haben soll. Demnach sollen dort von der Ladefläche eines stehenden Lkw mehr als 800 Staubsauger des Herstellers Dyson im Gesamtwert von rund 500.000 Euro gestohlen worden sein. Als Tatzeitraum wurde die Zeit zwischen Dienstag, 21.02.23, 21:40 Uhr, und Mittwoch, 22.02.23, 5:40 Uhr, benannt. Bemerkt worden war der Diebstahl erst später, bei der Ankunft des Lkw am Zielort in Ungarn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Lkw zur Tatzeit an der A 44 im Bereich Habichtswald, entweder auf dem Parkplatz "Roterrain" nahe der Anschlussstelle Zierenberg oder möglicherweise auch auf einem Feldweg in diesem Bereich, gestanden haben. Die Ermittler der Autobahnpolizei Baunatal sind bei der Aufklärung des Falls nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Baunatal unter Tel. 0561 - 910 1920 entgegen.

