Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kosmetikstudio - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag (03.12.2022) und Dienstagmorgen (06.12.2022) in ein Kosmetikstudio an der Esslinger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Dienstag, 10.30 Uhr Zugang zum Studio über die Eingangstür und öffneten in der Folge mehrere Geldkassetten. Sie stahlen daraus rund 900 Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

