Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstag (06.12.2022) an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Epplestraße ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden ist. Eine 52 Jahre alte Frau war gegen 17.55 Uhr mit ihrem Audi in der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. An der Einmündung zur Epplestraße stieß sie mit dem Citroen eines 45-Jährigen zusammen, der von der Epplestraße nach links in Richtung Plieninger Straße abbog. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell