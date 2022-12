Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (05.12.2022) zwei Männer im Alter von 32 und 52 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Klett-Passage mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 32-Jährige soll gegen 12.30 Uhr einem 52 Jahre alten Mann mutmaßliches Haschisch zum Kauf angeboten haben. Während Polizeibeamte den 52-Jährigen daraufhin vorläufig festnahmen, ließ der 32-Jährige das mutmaßliche Rauschgift fallen und flüchtete zunächst in Richtung des Planetariums, ehe Beamte ihn schließlich im Bereich der mittleren Schlossgartenanlagen ebenfalls festnahmen. Der 52 Jahre alte mutmaßliche Käufer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 32-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde am Dienstag (06.12.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell