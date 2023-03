Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank schnellem Hinweis von Anwohner aus Philosophenweg: Streifen nehmen zwei flüchtende Fahrraddiebe fest

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang Streifen des Polizeireviers Mitte am gestrigen Donnerstagabend in Kassel die Festnahmen von zwei flüchtenden Fahrraddieben. Der Anwohner hatte gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer im Philosophenweg in der Südstadt mit einem Seitenschneider am Schloss eines Pedelecs zu schaffen machten und daraufhin genau richtig gehandelt: Er alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung der drei Täter und ihrer anschließenden Fluchtrichtung durch. Die zeitgleich eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere führte wenige Augenblicke später bereits zum Erfolg. Beamte des Reviers Mitte nahmen einen der mutmaßlichen Täter, einen 47 Jahre alten Mann aus Kassel, fest, der in Richtung Karlsaue flüchtete. In diesem Bereich fand die Streife auch das mutmaßlich gestohlene Pedelec. Eine andere Streife des Reviers Mitte schnappte etwas später auch einen zweiten Tatverdächtigen. Gegen 20:20 Uhr nahmen sie den 37-Jährigen aus Kassel im Rahmen der Fahndung an der "Trompete", oberhalb des Weinbergs, fest. Die beiden Festgenommenen wurden für die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Revier gebracht. Sie müssen sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern aktuell an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell