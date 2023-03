Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Glätte: Kind bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstagabend (7. März) in Karlskamp beim Überqueren der Weststraße von einem Lkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge wollte um 19 Uhr an einer Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Zu dieser Zeit war es bereits dunkel und es schneite. Ein 25 jähriger Mann aus Rumänien fuhr mit seinem Lkw auf der Weststraße in Fahrtrichtung Gummersbach. Als er sich der Ampelanlage näherte, sprang diese auf Rotlicht um. Nach eigenen Angaben versuchte der 25-Jährige zu bremsen, rutschte mit seinem Fahrzeug jedoch auf dem Schneematsch weiter geradeaus. Dabei kam es zur Kollision mit dem Kind, das die Straße gerade bei Grünlicht überquerte. Der Junge stürzte nach dem Aufprall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Lkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

