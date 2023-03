Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Wolfhagen und Nothfelden

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Bei einem Unfall zwischen Wolfhagen und Nothfelden im Landkreis Kassel sind am heutigen Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8:40 Uhr an der Einmündung der beiden Landesstraßen 3214 und 3390. Ein 30-Jähriger aus Wolfhagen war mit einem VW Golf auf der L 3390 aus Richtung Altenhasungen gekommen und nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Einmündung auf die L 3214 abgebogen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden und in Richtung Nothfelden fahrenden 66 Jahre alten Frau aus Wolfhagen in ihrem Chevrolet, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenkrachten. Dabei zogen sich beide Fahrer schwerere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser. An den beiden Pkw waren Totalschäden entstanden.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell