Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen an Senioreneinrichtungen: In Niestetal wenige, in Kassel-Wesertor viele zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Niestetal, Kassel und Ahnatal:

Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am heutigen Dienstag in der Zeit zwischen 7:30 und 13:30 Uhr an drei Senioreneinrichtungen durchführten. Im Bereich einer Senioreneinrichtung in Niestetal-Sandershausen fuhren nur drei Fahrer von 80 gemessenen Fahrzeugen schneller als die erlaubten 30 km/h. Raser waren bei dieser Kontrolle erfreulicherweise nicht unterwegs. An einer Seniorenresidenz im Franzgraben im Kasseler Stadtteil Wesertor war die Überschreitungsrate deutlich höher, denn dort wurde fast jeder zehnte Fahrer der gemessenen 312 Fahrzeuge geblitzt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 55 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer, weshalb sich der Fahrer nun auf ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen muss. Gleiches erwartet nun einen Fahrer, der an einer Senioreneinrichtung in Ahnatal-Weimar mit 56 km/h bei erlaubtem Tempo 30 gemessen wurde. Dort fuhren insgesamt 1.159 Fahrzeuge durch die Messstelle. 56-mal blitzte es, was einem Anteil der zu schnell Fahrenden von knapp 5 Prozent entspricht.

