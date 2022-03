Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl Mountainbike

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Personen oder Person entwendet aus einem Fahrradkeller in einem Anwesen in der Römerstraße ein Mountainbike der Marke Zündapp. Das Fahrrad ist schwarz lackiert und besitzt eine Beleuchtung sowie Schutzbleche, Klingel, einen Fahrradständer. Durch die Geschädigte wird der Wert auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Tatzeit beläuft sich auf die Zeit vom 14.02.22 bis zum 22.03.22. Hinweise werden an die hiesige PI Bendorf erbeten. pibendorf@polizei.rlp.de oder Tel.: 02622- 9402 0.

