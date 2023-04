Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - fahrlässige Körperverletzung

Am Mittwoch, 05. April 2023 zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr ging ein 84jähriger Dinklager in Dinklage im Burgwald an der Burgallee im Bereich des dortigen Klostercafes spazieren. Vor dem Dinklager gingen zwei ihm unbekannte Frauen. Die Frauen führten je einen mittelgroßen Hund (Farbe und Rasse unbekannt) mit sich, die jedoch entgegen der Leinenpflicht frei liefen. Die Hunde befanden sich zunächst hinter dem 84jährigen, holten ihn jedoch ein und liefen an ihm vorbei zu den Hundehalterinnen. Hierdurch kam der 84jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Die Hundehalterinnen setzten ihren Weg mit den Hunden fort, wobei nicht geklärt ist, ob sie das Sturzgeschehen wahrgenommen haben. Eine zufällig passierende weitere Fußgängerin half dem 84 jährigen und informierte dessen Familie. Die Hundehalterinnen oder Zeugen, die Angaben zu den Hundehalterinnen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage (04443/977490) in Verbindung zu setzen.

