Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines e-Bike

In der Zeit vom Freitag, 31. März 2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 01.April 2023, 00:30 Uhr wurde in Dinklage an der Quakenbrücker Straße ein Pedelec der Marke KTM, Macina Tour P610 entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad mit Kettenschaltung. Auffällig ist eine Handyhalterung am Lenker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 04. April 2023, 20:00 Uhr und Mittwoch, 05. April 2023, 06:00 Uhr wurden in Neuenkirchen-Vörden im Wilhelm-Busch-Weg mit faustgroßen Steinen die Scheiben einer Eingangstür sowie eines weiteren Fensters mittels Steinwurf bei einer dort befindlichen Doppelhaushälfte beschädigt. Die Höhe des Schadens kann nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 05. April 2023 zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Straße Wahlde ein PKW, VW Polo an beiden Seiten beschädigt. Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich bereits einen Tag zuvor zum Nachteil der 43jährigen Geschädigten. Der Schaden wird nunmehr auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 05. April 2023, 14.37 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Straße Kokenmühle in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Mittwoch, 05. April 2023 um 11:00 Uhr befuhr eine 22jährige Steinfelderin die B214 in Richtung Steinfeld. In Höhe der Einmündung zum Grenzweg geriet sie zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie das Fahrzeug, wodurch sie nach links von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Straßengraben geriet. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführerin wird durch den Unfall verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.300,- EUR geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. April 2023, 17.24 Uhr missachtete ein 29-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw an der Kreuzung Antoniusstraße/Brägelmannstraße in Vechta die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Pkw-Fahrers aus Wildeshausen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden in Höhe von 3500,00 Euro entstand. Der 29-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 29-jährigen untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. April 2023, 22.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Bakum in Fahrtrichtung Bundesautobahn A1. Er bog nach rechts auf die Elmelager Straße in Fahrtrichtung Bakum ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 24-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und einen Gartenzaun, und fuhr gegen die Fassade eines Wohnhauses. Durch den Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 6500,00 Euro.

Damme - Brand eines Pkw

Am Mittwoch, 05.04.23, um 16:30 Uhr, geriet aufgrund eines technischen Defekts in Damme, Am Röteteich, ein Pkw in Brand. Der Pkw brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Die freiwillige Feuerwehr Damme war mit 17 Kameraden vor Ort.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 05. April 2023, um 19:05 Uhr, stellten Polizeibeamte einen Verkehrsteilnehmer, einen 30jährigen Dinklager mit seinem PKW Audi Q7, fahrend auf der Düper Straße in Steinfeld fest. Den Beamten war bekannt, dass der 30-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Dies bemerkte der 30jährige, und er versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (bis 180 km/h) durch Steinfeld, bis er aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich des Misbäkerdamm in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei Bäumen kollidierte. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber in einem angrenzenden Waldgebiet durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Gegen den 30-jährigen wurden diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

