POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl eines e-Bike In der Zeit vom Freitag, 31. März 2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 01.April 2023, 00:30 Uhr wurde in Dinklage an der Quakenbrücker Straße ein Pedelec der Marke KTM, Macina Tour P610 entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad mit Kettenschaltung. Auffällig ist eine Handyhalterung am Lenker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage ...

