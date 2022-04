Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Üxheim (ots)

Im Zeitraum 12.04.2022 bis 15.04.2022 drangen bisher unbekannte Täter in eine als "Werkstatt / Werkraum" genutzte Halle, mutmaßlich eine ehemalige Scheune in der Kerpener Straße in Üxheim ein und entwendeten hier mehrere dort befindliche Werkzeuge.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes dürfte ein Abtransport mittels eines Fahrzeuges als wahrscheinlich anzusehen sein.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell