POL-PDWIL: gezielte Verkehrskontrollen anlässlich des sogenannten Car-Friday

Sorrent, Italien (ots/PRNewswire) - Vor der unverwechselbaren Kulisse des Golfs von Sorrent wurde das neue Format von „Roads by 1000 Miglia" eröffnet, das die klassischen Autos in Gebiete außerhalb des traditionellen Dreieckkurses des Straßenrennens bringen soll. Exklusive Erlebnisse mit Aussichten und Panoramen, die nur die Halbinsel von Sorrent in Kombination ...

mehr