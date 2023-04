Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Saterland / Sedelsberg - Schwerer Ladendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07.04.2023, 01:30 Uhr - 01:45 Uhr, verschafften sich zwei Jugendliche gewaltsam Zutritt zu einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Saterland / Sedelsberg, indem sie die Schiebetüren des Marktes aufhebelten. Nachdem die beiden Beschuldigten diverse Waren an sich nahmen, wurden sie beim Verlassen des Marktes von Beamten des PK Friesoythe angetroffen und gestoppt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben.

Barßel - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 05.04.2023, 10:30 Uhr, bis Donnerstag 06.04.2023, 16:19 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der "Alte Feld-Straße" in Barßel. Aktuell ist nicht bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499 / 922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall i.V.m. unerlaubtem Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am Donnerstag, 06.04.2023, 08:00 Uhr - 08:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes an der Straße "Am Krumme Kamp" in Barßel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499 / 922200 entgegen.

Friesoythe - Hausfriedensbruch

In der Zeit von Mittwoch, 05.04.2023, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.04.2023, 07:11 Uhr, drangen unbekannte Täter zum wiederholten Male gewaltsam über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten eines leerstehenden Hauses an der Meeschenstraße in Friesoythe ein, um dort zu feiern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491 / 93160 entgegen.

