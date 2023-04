Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne - Tödlicher Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Abend des Karfreitags wurde in Lohne, Ortsteil Südlohne, eine Person tödlich verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 19.45 Uhr ein 66-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die L 846 (Steinfelder Straße) aus Richtung Steinfeld kommend in Richtung Lohne. In Höhe einer leichten Linkskurve kam der 66-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum. Anschließend wurde der total zertrümmerte Pkw auf ein Feld geschleudert. Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die L 846 musste während der Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären.

