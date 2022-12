Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck und Bergheim: Polizei sucht Zeugen zweier Brände

Duisburg (ots)

Zwei mal sollen Unbekannte am Dienstag (13. Dezember) in der Stadt absichtlich Feuer gelegt haben. Die Polizei sucht Zeugen:

An der Feldstraße in Bergheim hat zwischen 11 und 11:30 Uhr an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ein Briefkasten gebrannt.

Auf einem Schulhof an der Neanderstraße in Beeck stand gegen 16:50 Uhr ein Müllcontainer in Flammen.

Hinweise für den Fall in Bergheim nimmt das Kriminalkommissariat 35 und für den Fall in Beeck das Kriminalkommissariat 11 entgegen: 0203 2800.

