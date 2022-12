Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Unfall zwischen Fußgängerin und Auto - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (13. Dezember, gegen 18:45 Uhr) soll eine 18-Jährige an einer Ampel im Bereich der Kreuzung Duisburger Straße und Gartenstraße über Rot gelaufen sein. Der 56 Jahre alte Fahrer eines blauen VW habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte er der Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau stürzte auf die Motorhaube des Wagens, verletzte sich und kam schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

