POL-DU: Buchholz: Betrüger bei Whats-App erfolgreich - Polizei warnt weiter vor hinterlistiger Masche

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (12. Dezember) gegen 15:30 Uhr einen Hausmeister bei einem Raub derart verletzt, dass der 56-Jähriger zur ambulanten Behandlung in eine Klinik kam. Der Räuber hatte den Hausmeister an Baustelle an einem Mehrfamilienhaus an der Wetzlarer Straße angegriffen. Er sprühte ihm Reizgas ins Gesicht und schlug mit der Faust zu. Mit zwei Handys als Beute flüchtete der ...

mehr