POL-BI: Zeuge meldet Graffiti-Täter

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann muss die Untersuchungshaft antreten, nachdem er in der Nacht auf Dienstag, 11.10.2022, einen erneuten Einbruch beging und von Polizisten gestellt wurde. Eine Zeugin hörte gegen 00:30 Uhr einen lauten Knall an der Bahnhofstraße. Als sie sich vergewisserte, was dort geschehen war, sah sie einen Mann, der die Tür zu einem Bekleidungsgeschäft öffnete. ...

