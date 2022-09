Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B33 - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Am Dienstagabend besprühten zwei bislang unbekannte Jugendliche eine seitliche Betonwand einer Unterführung der B33 in der Einbacher Straße. Gegen 21:40 Uhr konnten frische Graffiti Aufzeichnungen in blauer Farbe festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die beiden jungen Männer zunächst mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte. Im Anschluss setzten sie ihre Flucht in Richtung Hausach-Einbach fort. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

