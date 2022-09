Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Ein Mercedes-Fahrer war am Dienstagmorgen auf der Straße "Am Alten Bahndamm" unterwegs, als er gegen 7:25 Uhr auf die Vimbucher Straße einbiegen wollte. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt einen in südlicher Richtung auf der Vimbucher Straße fahrenden Audi-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 26 Jahre alte Fahrer des Audis verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro beziffert.

