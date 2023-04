Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus dem Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, 09. April 2023, um etwa 01:55 Uhr kam es in Cloppenburg in der Osterstraße zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Cloppenburger wurde zunächst von einem bislang unbekannten Täter nach einer Zigarette gefragt. Nachdem das spätere Opfer dem Unbekannten eine Zigarette gegeben hatte, sagte es zu diesem, dass man auch "Danke sagen" könnte. Daraufhin schlug der unbekannte Mann unvermittelt mehrere Male mit der Faust ins Gesicht des Opfers. Erst, als die bislang unbekannten Begleiter des Täters diesen dazu aufforderten, ließ er vom Opfer ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Hütte

In der Zeit von Donnerstag, 06. April 2023, 17:00 Uhr, bis Samstag, 08. April 2023, 17:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Hütte an der Eichenallee in Essen (Oldenburg) ein und entwendeten unterschiedliche Gegenstände. Außerdem wurde vermutlich beim Betreten des Geländes der Holzzaun beschädigt, der das Grundstück umfriedet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 08. April 2023, um 14:0 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Cloppenburg die Cappelner Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, 08. April 2023, um 17:51 Uhr befuhr ein 21-jähriger Quakenbrücker mit seinem Transporter die Friesoyther Straße (B 72) aus Varrelbusch kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg und beabsichtigte vor dem Ortseingang Cloppenburg, nach links auf die B 213 in Fahrtrichtung Lingen aufzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW eines 23-jährigen Bremers, der die Friesoyther Straße in Richtung Varrelbusch befuhr, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Beteiligten wurden bei der Kollision leicht verletzt einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell