Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Ausrufen verbotener Parolen: Zwei Täter greifen Frau an; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Hinweise auf zwei unbekannte Männer, die am gestrigen Mittwochabend in der Mauerstraße verbotene Parolen ausgerufen und anschließend eine blinde Frau angegriffen haben sollen, suchen die Ermittler der Kasseler Polizei. Wie das Opfer den gerufenen Polizisten des Innenstadtreviers schilderte, stand sie gegen 22:30 Uhr an der Bushaltestelle, als sie zwei Männer in der Nähe mehrfach "Sieg Heil" rufen hörte. Sie forderte die Unbekannten auf, diese Ausrufe zu unterlassen, woraufhin die beiden Täter an sie herantraten, sie als "Nazi" und "Rassist" beleidigten und sie anschließend angriffen, so die Frau aus Kassel. Nachdem die Männer sie zu Boden geschlagen und sie getreten hätten, seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Opfer erlitt keine sichtbaren Verletzungen, wurde aber von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern, die Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen, verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

