POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch Quad-Fahrer

Gerolstein (ots) - Am 14.05.2022 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr hatte ein bisher unbekannter Täter das ordnungsgemäß im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein abgestellte Fahrzeug, einen Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz vorsätzlich mittels eines spitzen Gegenstandes im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter ...

