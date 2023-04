Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 08/09.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 08.04.2023, in der Zeit von 18:00 - 18:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter PKW-Fahrer einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße in Vechta abgestellten Pkw. Später entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Damme - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz/Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 08.04.2023 gegen 16:14 Uhr befährt ein 47-jähriger Dammer die Holdorfer Straße mit seinem E-Scooter. Dieser wird angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der Versicherungsschutz des E-Scooters abgelaufen ist. Weiterhin steht der 47-jährige Dammer unter dem Einfluss von Alkohol. Es folgen weitere Maßnahmen. Im Anschluss wird die Weiterfahrt untersagt.

Damme- Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstag, den 08.04.2023, gegen 19:55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw den Wellenweg in 49401 Damme. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus Damme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

