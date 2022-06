Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch auf Baustelle

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 18.06.2022, 11 Uhr, bis zum 20.06.2022, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter mittels Hebelwerkzeug einen Werkzeugcontainer auf einer Baustelle Am Gewerbering in Dudenhofen auf und beschädigten die Tür eines weiteren Containers durch Tritte, gelangten jedoch nur in einen Container hinein. Hieraus entwendeten sie nichts und zogen ohne Beute davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 210 Euro.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

