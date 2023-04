Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Schule In der Zeit von Sonntag, 09. April 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 10. April, 14:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Schule an der St.-Michael-Straße in Cloppenburg. Es wurden Fenster beschädigt sowie diverse Klassenzimmertüren gewaltsam geöffnet, so dass ein Sachschaden von ca. 5.000,- EUR verursacht wurde. Angaben zu Diebesgut ...

